BREAKING NEWS Noapte horror in centrul Londrei: o camioneta a lovit trecatorii pe London Bridge, persoane cu gatul taiat in Borough Market, plus focuri de arma auzite de martori. Trei suspecti posibil inarmati sunt cautati de politie

As well as #LondonBridge officers have also responsed to an incident in #BoroughMarket. We have armed police at the scenes. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 iunie 2017

Dozens of people being evacuated from London Bridge area down Southwark Street. @smh pic.twitter.com/f2Am4DRmj9 — Latika M Bourke (@latikambourke) 3 iunie 2017

BREAKING NEW VIDEO: several London police officers enter bar at London Bridge telling people to get down. pic.twitter.com/bjq15uVEmN — The Rouser (@RouserNews) 3 iunie 2017

Doua incindente majore de securitate a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in centrul Londrei: o camioneta a intrat in plin in trecatorii de pe London Bridge, in alta zona s-au inregistrat cetateni injunghiati, anunta BBC News. Camioneta alba ar fi lovit cel putin 5 trecatori, potrivit unui martor ocular citat de Reuters. Incidentele au loc cu doar 4 zile inaintea alegerilor generale din Marea Britanie.-----Cei trei suspecti cautati de politie ar putea fi inarmati - ReutersPremierul britanic Theresa May e in contact cu oficialii, presedintele SUA Donald Trump a fost informat despre incident - ReutersPolitia cauta 3 suspecti - BBC NewsE oficial: au existat doua incidente separate. Camioneta care a intrat in trecatori pe London Bridge si oameni injunghiati la Borough Market (Reuters)Politia londoneza anunta, pe Twitter, ca, pe langa London Bridge, politistii intervin intr-un al doilea incident la Borough Market, fara a oferi detalii suplimentare (The Guardian)Imagini cu zeci de oameni evacuati de pe London BridgeImagini VIDEO cu politia care intra intr-un bar din zona, toti consumatorii se culca la pamant:Un londonez anunta ca timpul de raspuns al ambulantei a fost de 2 minute: in timp ce oamenii fugeau de pe London Bridge, ambulantele soseau in mare vitezaBBC si SkyNews (via Reuters) anunta ca martori vorbesc despre multiple focuri de arma in centrul LondreiPrimele detalii despre incident: Reporterul BBC Holly Jones, care se afla pe podul London Bridge la momentul atacului, a relatat cum a avut loc: camioneta era condusa de un sofer si avea o viteza de circa 50 mile/ora (circa 80 km/ora). Camioneta a iesit de pe carosabil si a intrat in zona pietonala, unde a lovit trecatorii. Circa cinci oameni au fost tratati de ambulantele sosite imediat. Camioneta circula dinspre centrul Londrei.Soferul camionetei a fost arestat si incatusat - BBCLondon Bridge - o artera turistica majora din Londra - a fost inchis.The Telegraph vorbeste despre 15-20 de oameni raniti si despre informatii potrivit careia o persoana a intrat intr-un restaurant si a injunghiat doua persoaneMartori oculari au declarat pentru Reuters ca au vazut trei persoane care par sa fi avut gatul taiatCel putin trei raniti in urma unor injunghieri - ReutersPolitia britanica a deplasat forte impresionante la fata locului (BBC, Reuters). Politia le cere londonezilor sa evite zona London BridgeImagini filmate pe London Bridge la putin timp dupa incident: