Mii de americani au iesit in strada cerandu-i lui Donald Trump "adevarul" in scandalul privind posibila implicare a Rusiei in alegeri

Zeci de organizatii din societatea civila au indemnat la organizarea unui mare "mars pentru adevar" in peste 150 de orase ale tarii. Organizatiile doresc infiintarea unei "comisii independente si transparente" care sa ancheteze o posibila complicitate a unor responsabili rusi cu anturajul lui Donald Trump.La orele pranzului, cel mai mare protest avea loc la New York, unde s-au adunat in jur de 3.000 de participanti, strigand "Tradatorule!", "Mincinosule" sau "Inchideti-l!", aluzie la Donald Trump.Alti manifestanti au purtat pancarte pe care scria "Make our planet great again!", parafranzand sloganul de campanie al lui Trump, "Make America great again!", cu referire la recentul anunt al lui Donald Trump privind retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris privind schimarile climatice.Si la Washington, in jur de 300 de oameni au participat la un "mars pentru adevar".