Un sofer roman de camion, suspectat de comiterea unor crime in Germania si Austria, a fost arestat de politia germana

Fortele de ordine germane au facut acest anunt dupa ce anchetatorii au stabilit ca aceeasi persoana ar fi comis ambele crime.Anchetatorii au folosit date de la taxarea camionului pe drumuri pentru a-l depista pe suspect, al carui nume nu l-au divulgat. Barbatul a respins orice responsabilitate, au anuntat ei.Ambele victime - o femeie in varsta de 27 de ani care facea jogging in Endingen, in Germania, in noiembrie, si o studenta franceza al carei cadavru a fost gasit in ianuarie 2014 la Kufstein, in Austria - au fost ucise cu o bara de fier. In urma crimei din Austria a fost gasita o bara folosita la camioane.