PETA cere companiei Walt Disney sa renunte la folosirea animalelor salbatice pe platourile de filmare

Grupul PETA, care militeaza pentru drepturile animalelor, le-a propus lui Bruckheimer si The Walt Disney Company sa foloseasca imagini generate pe computer in schimbul animalelor.In urma cu cateva zile, tabloidul britanic The Sun a relatat ca o maimuta Capucin a vomitat de mai multe ori pe cand se afla pe platourile de filmare pentru "Piratii din Caraibe: Razbunarea lui Salazar/ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales".Imediat, PETA i-a cerut regizorului sa isi ia angajamentul ca nu va mai folosi maimute sau alte animale salbatice.Filmarile pentru cel de-al cincilea film din franciza "Piratii din Caraibe" au avut loc in 2015, cand doua maimute Capucin au fost duse din California pana in Australia pentru a fi animale de companie ale personajului Barbossa, jucat de Geoffrey Rush.PETA sustine ca a avertizat realizatorii filmului ca maimutele Capucin vor avea de suferit in momentul in care vor calatori in Australia si ca Joe Suffredini, furnizorul de animale al Avian Entertainment, a incalcat in trecut legea semanta in 1966 privind tratamentul aplicat animalelor."Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" a fost lansat in cinematografe pe 26 mai. Din distributie fac parte Johnny Depp in rolul capitanului Jack Sparrow, Orlando Bloom si Geoffrey Rush, Javier Bardem, Brenton Thwaites si Kaya Scodelario.