Putin: Hackerii americani ar fi putut inscena piratarea alegerilor din Statele Unite

Hackerii americani ar fi putut "planta" dovezi false ca Rusia a intervenit in alegerile prezidentiale din S.U.A., a spus presedintele Vladimir Putin, citat de sambata de NBC News, potrivit Reuters.





Oficialii serviciilor de informatii americane au declarat ca Rusia a incercat sa intervina in alegerile americane prin piratarea Partidului Democrat pentru a influenta votul in favoarea lui Donald Trump, o acuzatie pe care Kremlinul a negat-o in mod repetat.

Intr-un interviu acordat cotidianului NBC News cu Megyn Kelly, din care au fost transmise catre mass-media, Putin a declarat ca hackerii din Statele Unite ar fi putut face sa para ca Rusia se afla in spatele hack-ului din motive politice.

"Hackerii pot fi oriunde, pot fi in Rusia, in Asia ... chiar si in America, in America Latina", a spus Putin. "Chiar ei pot fi hackerii, in Statele Unite, care, foarte abil si profesional, au dat vina, dupa cum spuneam, asupra Rusiei", a mai spus presedintele Rusiei.