Danemarca a abrogat o lege din secolul XVII care interzicea insultele publice la adresa religiilor

Parlamentarii danezi au abrogat o lege ce sanctiona blasfemia, veche de 334 de ani, care interzice insultele publice la adresa religiilor, a anuntat AFP.

In ultimii 80 de ani au avut loc doar cateva procese de blasfemie, iar mai multe cazuri importante au fost abandonate, inclusiv una care implica o caricatura a profetului Muhammad publicata in ziarul Jyllands-Posten in 2005.

Danemarca a fost singura tara scandinava cu o lege a blasfemiei, care prevedea pana la patru luni de inchisoare dupa condamnare, desi majoritatea oamenilor au fost amendati.

Politicienii care au dorit sa abroge legea introdusa in 1683 "nu cred ca ar trebui sa existe norme speciale care sa protejeze religiile impotriva expresiilor", a aratat Parlamentul danez pe site-ul sau.

Dar remarcile si actele care ameninta sau denatureaza anumite grupuri de oameni din cauza credintelor lor religioase vor fi totusi pedepsite.

"Religia nu trebuie sa dicteze ceea ce este permis si ceea ce este interzis sa spui public", a declarat Bruno Jerup, deputat care a propus abrogarea legii. "Aceasta confera religiei o prioritate total nedreapta in societate", a mai spus el.