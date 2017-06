Festivalul Rock am Ring din Nuerburg, suspendat din cauza unei amenintari teroriste

Peste 80.000 de persoane au calatorit vineri spre festivalul care se desfasoara pe circuitul Nurburgring din Germania.Formatia germana de rock industrial Rammstein era cap de afis al primei zile de festival, insa nu a mai concertat. Organizatorii evenimentului spun ca spera ca festivalul sa continue sambata, dupa cum a fost planificat.Anuntul evacuarii a fost facut in jurul orei 22.00 (ora Romaniei), si printr-un mesaj publicat pe Facebook, in care organizatorii Rock am Ring spuneau ca este vorba despre o precautie, iar politia facea investigatii.Mai multe persoane au preferat sa ramane in spatiul de concerte, simtindu-se in siguranta fata de zona de camping.Pana la ora la care festivalul a fost suspendat, concertasera formatiile Welshly Arms, In Flames si 2Cellos.Din lineup-ul festivalului mai fac parte trupe precum Gojira, Prophets of Rage, Clutch, Five Finger Death Punch si Bastille.In urma cu 20 de minute, toti cei veniti sa asiste la concertele din prima zi a festivalului au parasit zona, cantand ￯You'll Never Walk Alone￯.