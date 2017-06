UE si China nu au reusit sa isi ia oficial angajamentul privind incalzirea globala, din cauza diferendelor comerciale

"UE si China nu au semnat o declaratie scrisa in domeniul climatului din cauza divergentelor asupra 'statutului de economie de piata' al Chinei", a explicat aceasta sursa.

"UE si China sunt de acord cu totul, cu exceptia chestiunii comertului, insa diferentele sunt pe cale sa se aplaneze", a precizat la randul sau purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas.

Europenii, ca si americanii, refuza sa acorde Beijingului statutul de economie de piata, pe care il acuza de dumping in anumite sectoare, in special in industria otelului.

A doua putere economica la nivel mondial, China este de parere ca are dreptul la acest tratament care i-ar fi mai favorabil decat cel rezervat in prezent, scrie Agerpres. De altfel, in primavara a depus un recurs in fata Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a protesta fata de atitudinea europenilor.

"In ce priveste problemele legate de excedentele din industria otelului si comert, suntem pe punctul de a ne apropia pozitiile, dar deocamdata nu am ajuns la acest lucru", a recunoscut presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in cursul unei conferinte de presa, amanata cu cateva ore de contenciosul comercial.

In momentul in care China a aderat la OMC in 2001, s-a mentionat ca restul tarilor membre ale organizatiei pot sa o considere timp de 15 ani ca o economie inchisa, ceea ce le-a permis partenerilor sai sa beneficieze de a anumita marja de manevra privind taxele vamale asupra exporturilor sale in caz de dumping.

Aceasta perioada s-a incheiat in decembrie 2016, dar UE si Statele Unite au decis sa pastreze reguli severe care le protejeaza impotriva produselor chinezesti la pret redus inundandu-le pietele.

China considera ca refuzul de a i se acord statutul de economie de piata este un exemplu de "protectionism mascat".