Presedintele Moldovei, Igor Dodon, a pus la indoiala beneficiile integrarii in UE, in conditiile in care Marea Britanie paraseste blocul, informeaza Reuters.





"Oamenii de rand se intreaba foarte des: de ce sa ne grabim sa prindem un tren care pierde vagoane? Brexit. Hai sa vedem ce se intampla", a spus Dodon la Forumul Economic International de la St. Petersburg.