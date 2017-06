Un politician de extrema-dreapta din Olanda risca inchisoarea pentru ca ar fi spus despre islam ca este o" ideologie a razboiului si urii"

Unbelievable. Let them catch bandits and terrorists instead of prosecuting a politician for speaking the truth about Islam. https://t.co/2lytyCl2ks — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 2, 2017

Politicianul de extrema-dreapta Geert Wilders este anchetat pentru prespusele observatii inflamatorii privind islamul, facute intr-un discurs rostit in Austria in urma cu doi ani, au anuntat vineri procurorii, relateaza AFP, potrivit News.ro.Ancheta care il vizeaza pe Wilders vine dupa o cerere de asistenta judiciara inaintata de Viena, dupa un discurs rostit de Wilders la o reuniune a Partidului Libertatii, de extrema-dreapta (FPOe).Wilders ar fi spus atunci ca "islamul este o ideologie a razboiului si urii" si ca "islamul le cere oamenilor sa devina teroristi - Coranul nu lasa nicio indoiala in acest sens", scrie cotidianul olandez Algemeen Dagblad (AD).Discursul a determinat organizatiile musulmane din Austria sa depuna plangere impotriva lui Wilders pentru incitare la ura.Acesta risca sa fie condamnat la inchisoare."Am primit o cerere din partea autoritatilor austriece si o studiem", a declarat un purtator de cuvant al Parchetului olandez, Vincent Veenman.Potrivit lui, este prea devreme pentru a spune daca politicianul va fi inculpat."Am decis sa nu il punem sub acuzare aici (in Austria- n.r.), ci sa trimitem cazul colegilor nostri olandezi, din consideratii de ordin practic", a explicat purtatoarea de cuvant a Parchetului olandez, Nina Bussek.Wilders a raspuns anuntului pe Twitter."De necrezut. Sa prinda banditi si teroristi in loc sa puna sub acuzare un politician pentru ca spune adevarul despre islam", a scris el.