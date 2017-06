Continuitatea Acordului pentru clima de la Paris, dezbatuta de tarile semnatare

Presedintele Comisiei pentru mediu a PE, Adina-Ioana Valean (PPE, Romania), si-a exprimat speranta ca SUA se vor razgandi.



"Regretam profund aceasta decizie. Sper ca reprezinta doar un "pe curand" si nu "adio" din partea prietenilor nostri americani", a declarat ea.



Acordul de la Paris, semnat de SUA si alte 187 de tari, este menit sa tina cresterea temperaturii globale "mult sub" 2 grade Celsius fata de nivelul preindustrial. Numai Siria si Niacaragua nu au semnat acordul.

"Cei care decid sa nu participe la acest acord rateaza o oportunitate istorica pentru cetateni, planeta si economie. Uniunea Europeana va continua sa conduca eforturile impotriva schimbarilor climatice si va continua sa fie un punct de atractie global pentru investitii, inovare si tehnologie, in beneficiul locurilor de munca si a competitivitatii", a asubliniat Tajani.Cu toate acesta, anumiti reprezentanti ai Kremlinului sustin opusul.Acordul pentru Clima de la Paris nu poate fi pus in aplicare fara participarea Statelor Unite, a declarat vineri consilierul de la Kremlin Andrei Belusov, citat de RIA Novosti, potrivit News.ro.Rusia a semnat acordul, dar nu l-a ratificat.Anterior, vicepremierul Arkadi Dvorkovici a dat asigurari ca Moscova nu isi schimba decizia de a participa la acord, in pofida retragerii SUA.