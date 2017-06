VIDEO Proteste in fata Casei Albe dupa anuntul privind retragerea SUA din Acordul climatic de la Paris

Amerindieni, activisti, organizatii religioase, oameni politici si cetateni s-au intalnit in fata resedintei prezidentiale pentru a protesta fata de decizia lui Trump, care lasa SUA intr-o pozitie izolata in cadrul compromisului global privind clima, alaturi de Siria si Nicaragua, singurele tari care nu au semnat acordul.Sub sloganul "Investeste in solutii", presedintele Comitetului National Democrat, Tom Perez, a insistat ca poporul american "va reusi" sa faca in asa fel incat tara sa se implice in protectia mediului inconjurator si a reiterat necesitatea de a continua lupta impotriva incalzirii globale.Printre participantii la protest s-a aflat si Ernesto Vargas, reprezentant al asociatiei Chispa pentru constientizarea schimbarilor climatice, care a subliniat ca "poporul american doreste ca aceasta tara sa fie lider in lupta impotriva schimbarilor climatice".Presedintele american Donald Trump a anuntat, joi, iesirea Statelor Unite din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, dupa cum a promis sa faca in timpul campaniei electorale, in numele apararii locurilor de munca ale cetatenilor americani si sloganului "America pe primul loc"."Statele Unite se vor retrage din Acordul de la Paris asupra climei", a anuntat liderul de la Casa Alba. El a adaugat ca doreste ca "nimic sa nu se poata opune" actiunilor sale de a redresa economia americana.Donald Trump a mai afirmat ca Acordul de la Paris este in dezavantajul Statelor Unite, dar este dispus sa negocieze un nou acord asupra schimbarilor climatice "in termeni echitabili pentru Statele Unite". Trump considera ca actualul acord nu este suficient de dur cu China si India.Decizia anuntata joi de Donald Trump a starnit numeroase controverse in randul liderilor politici ai lumii, adancind ruptura dintre Statele Unite si aliatii sai.