Cel putin 34 de persoane au fost gasite decedate la Resort World Manila, in urma incidentului armat

Cel putin 34 de cadavre au fost gasite intr-un hotel - cazinou din Manila, majoritatea deceselor parand a fi provocate de intoxicarea cu fum, dupa ce, vineri dimineata, un barbat inarmat a intrat, a tras focuri de arma in televizoare si a dat foc meselor de joc, transmite BBC, citata de News.ro.Potrivit sefului Politiei filipineze, barbatul, care parea ca actiona singur, a intrat intr-o sala de jocuri si a tras cu o pusca de tip M4 intr-un ecran mare de televizor, iar apoi a varsat benzina pe cateva mese de joc si le-a dat foc. A tras apoi asupra unei rezerve de jetoane si si-a umplut ruscacul cu ele, urcand la ultimul etaj al complexului hotelier, unde si-a dat foc.De asemenea Politia a precizat ca incidentul pare sa fi fost o tentativa de jaf si nu un atac terorist, in pofida faptului ca au existat informatii ca Statul Islamic ar fi revendicat atacul.In urma focurilor de arma, oamenii au iesit tipand din Resorts World Manila (RWM), care se afla in fata unuia dintre principalele terminale ale aeroportului international din Manila, potrivit unor imagini difuzate de televiziuni.