Macron si Merkel si-au reafirmat "angajamentul comun si ferm" pentru Acordul de la Paris

Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, au "confirmat angajamentul lor comun si ferm pentru a pune in aplicare Acordul de la Paris" privind schimbarile climatice, in cursul unei discutii telefonice, a facut cunoscut joi seara o sursa din cadrul presedintiei Frantei, scrie AFP, citata de Agerpres.De asemenea, in cursul acestei convorbiri care a durat cinci minute, cei doi lideri si-au manifestat dorinta de a il "apara pe scena internationala", a precizat sursa de la Palatul Elysee.