Comey urmeaza sa fie audiat in Senat, pe 8 iunie, in ancheta Trump-Rusia

Fostul director FBI James Comey urmeaza sa fie audiat in Comisia pentru Informatii din cadrul Senatului peste o saptamana, pe 8 iunie, in legatura cu ancheta referitoare la o posibila coordonare intre echipa de campanie a presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, relateaza CNN, citat de News.ro.O sursa declara miercuri pentru CNN ca fostul director FBI urmeaza sa vorbeasca, de asemenea, despre conversatiile sale private cu Trump, in care seful statului i-ar fi cerut sa opreasca ancheta cu privire la fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala Michael Flynn.Comey urmeaza sa fie audiat mai intai intr-o sedinta publica, joia urmatoare, incepand de la ora locala 10.00 (17.00, ora Romaniei), iar dupa aceea, intr-o sedinta cu usile inchise, incepand de la ora locala 13.00 (20.00, ora Romaniei), a anuntat Comisia.El a discutat in privat cu procurorul special Robert Mueller, declara miercuri o sursa pentru CNN, pentru a stabili "parametrii" audierii sale si a se asigura ca audierea sa publica nu va conduce la complicatii juridice.