China intentioneaza sa-si mentina angajamentele in domeniul luptei impotriva modificarilor climatice si conteaza pe "celelalte" tari sa le limiteze, a declarat joi premierul chinez Li Keqiang, cu cateva ore inaintea deciziei presedintelui american Donald Trump cu privire la acest subiect, relateaza AFP si The Associated Press, citate de News.ro."China va continua sa puna in aplicare promisiunile facute prin Acordul de la Paris", incheiat anul trecut, in vederea limitariii incalzirii globale, a promis seful Guvernului chinez la Berlin.