Germania si Franta isi afirma vointa de a avansa in crearea unei aparari europene comune

Ministrii apararii din Germania si Franta, Ursula von der Leyen si Sylvia Goulard, au avut joi o intrevedere la Berlin in urma careia au confirmat ca guvernele lor doresc sa se avanseze catre o politica de aparare comuna a Uniunii Europene, atat in ceea ce priveste chestiunile financiare cat si la capitolul logistic, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres 'Impartasim deplin opinia cancelarului Angela Merkel ca noi, europenii, trebuie sa ne luam destinul in propriile maini', a spus Sylvia Goulard la conferinta de presa ulterioara discutiei cu Ursula von der Leyen.