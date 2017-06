Nigel Farage, "persoana de interes" in ancheta FBI privind legaturile Trump-Rusia, dezvaluie The Guardian

Potrivit editiei de joi a ziarului britanic, Farage nu a fost acuzat de ceva anume si nu este un suspect sau o tinta in ancheta americana, scrie News.ro citand Reuters.Insa fostul lider al Partidului Independentei Regarului Unit (Ukip) le-a "atras interesul" anchetatorilor FBI din cauza relatiei sale cu persoane care au conexiuni atat cu echipa de campanie a lui Trump, cat si cu fondatorul WikiLeaks Julian Assange."Eu nu cred acest lucru, nu am nicio conexiune. N-am fost niciodata in Rusia. N-am avut nicio relatie comerciala cu Rusia", a declarat Farage pentru The Daily Mail.Intrebat despre informatiile The Guardian, un purtator de cuvant al Ukip a declarat ca sunt absurde."Din cate stiu eu, singurul politician rus serios cu care Nigel a petrecut timp este Garry Kasparov", a declarat acest purtator de cuvant.Directorul CIA Mike Pompeo a acuzat WikiLeaks ca a cautat sa se amestece in alegerile americane prin publicarea unor materiale furate de hackeri din computere apartinand Comitetului National Democrat (DNC) in timpul campaniei electorale din 2016.Pompeo a declarat ca serviciul militar rus de informatii GRU a folosit WikiLeaks pentru a publica aceste materiale si a conchis ca Rusia a furat e-mailurile respective si a intreprins alte actiuni cu scopul de a inclina alegerile in favoarea republicanului Donald Trump si in defavoarea rivalei sale democrate Hillary Clinton.Farage, care a facut mult timp campanie in favoarea iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), a fost un sustinator vocal al lui Trump.El s-a intalnit cu Trump la New York la doar cateva zile dupa alegeri si a participat la ceremonia de investire a miliardarului, la Washington.Farage s-a intalnit cu Assange in martie, in Ambasada Ecuadorului de la Londra, unde australianul s-a refugiat in urma cu cinci ani si unde se afla in azil.