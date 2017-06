George Soros il acuza pe Viktor Orban, la Bruxelles, de construirea unui "stat mafiot"

Intr-un discurs pe care l-a sustinut la Bruxelles, miliardarul american de origine ungara l-a acuzat pe premierul populist ungar de construirea unui "stat mafiot" in Ungaria.El a folosit acest termen care se bucura de popularitate in randul criticilor lui Orban. Acestia considera ca premierul conduce un sistem politic tot mai autoritarist si mai corupt, in care el si cercul sau restrans se imbogatesc tot mai mult, adesea din fonduri europene.Soros i-a laudat pe ungurii care au oorganizat in ultimele luni demonstratii in strada, in apararea Universitatii Central Europene (CEU), o universitate pe care Soros a infiintat-o in 1991 cu scopul de a consolida statul de drept in regiune.Fidesz, partidul lui Orban, a adoptat in aprilie o noua lege care ameninta existenta acestei institutii la Budapesta."Sunt plin de admiratie fata de modul curajos in care poporul ungar a rezistat inselaciunilor si coruptiei mafiei de stat pe care Orban a creat-o", le-a spus Soros unor decidenti si lideri economici, in acest discurs la Forumul Economic de la Bruxelles.Un purtator de cuvant al Guvernului ungar, Zoltan Kovacs, a apreciat ca aceste declaratii ale miliardarului dezvaluie ca acesta "are propria agenda politica"."Cine este exact George Soros si ce avem noi a face cu Europa si soarta ei? De ce trebuie ca ceea ce spune el sa aiba vreo greutate? Reprezentantii democratic alesi ai statelor membre vor decide", a spus Kovacs.Soros, in varsta de 86 de ani, un supravietuitor al Holocaustului originar din Ungaria, s-a afirmat ca una dintre figurile mondiale cel mai urate de populisti si nationalisti.Ei denunta sustinerea pe care el o acorda cauzelor liberale - inclusiv drepturilor LGBT, femeilor si refugiatilor - si prezinta specualatiile sale financiare drept cauza suferintei multora in urma crizei financiare.Admiratorii lui Soros il lauda din cauza numeroaselor cauze bune pe care le-a sustinut si considera ca este folosit ca un tap ispasitor de catre politicieni autoritaristi, relevand paralele tulburatoare inttre limbajul folosit impotriva lui si al unor teorii ale conspiratiei antisemite din trecut.Orban l-a prezentat pe Soros la sfarsitul lui aprilie, in Parlamentul European (PE), drept un "speculant financiar (...) care acum ataca Ungaria".Soros a deplans modul in care Orban l-a transformat in "tinta unei campanii de propaganda neincetata"."El se prezinta in rolul de aparator al suveranitatii Ungariei, iar pe mine ca pe un speculant dubios al valutei care-si foloseste banii ca sa inunde Europa, dar mai ales Ungaria natala, cu imigranti ilegali in cadrul unui complot vag dar nefast", a declarat Soros la Bruxelles."Nu asta sunt. Eu sunt mandrul fondator al Universitatii Central Europene care, dupa 26 de ani, a ajuns sa se afle intre cele mai bune 50 de universitati din lume in multe stiinte sociale", a subliniat miliardarul.