Danemarca va inaspri masurile impotriva cersetorilor, majoritatea romi est-europeni

"Strainii vin aici, isi intind taberele pe strazile noastre si cersesc agresiv, cer taxe de protectie de la homelesii nostri si ne fac sa ne simtim in nesiguranta (...) Nu vom mai accepta acest lucru", a declarat miercuri seara in fata parlamentului de la Copenhaga premierul danez Lars Lokke Rasmussen.Noile masuri impotriva cersitului agresiv includ dublarea pedepsei pentru prima incalcare a legii, aceasta urmand sa fie de 14 zile de inchisoare. De asemenea, politia va primi atributii sporite pentru extinderea zonelor unde nu sunt autorizate cersitul si amplasarea de tabere.In capitala Copenhaga se inregistreaza tot mai multe plangeri ce privesc cersitul agresiv si instalarea unor tabere ilegale si insalubre. Politia a anuntat ca numai anul acesta a evacuat in capitala daneza 25 de astfel de tabere ilegale.Propunerile care vor fi anuntate vineri ar urma sa intre in vigoare prin lege incepand din luna septembrie. Guvernul minoritar de dreapta este sustinut in acest demers de opozitia social-democrata si de formatiunea nationalista Partidul Poporului, care oricum sprijina executivul in deciziile sale.Ministrul danez al justitiei, Soren Pape, a declarat ca doreste sa discute aceasta chestiune si cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, mentionand ca si alte tari din blocul comunitar se confrunta cu probleme similare.