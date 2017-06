Donald Trump, principalul subiect pe agenda reuniunii anuale a grupului secret Bilderberg

Cei 131 de reprezentanti politici, capete incoronate si personalitati ale lumii afacerilor sau presei vor discuta, timp de patru zile, si despre viitorul Uniunii Europene (UE) sau relatiile transatlantice, potrivit unui comunicat emis de foarte discretul grup.Clubul Bilderberg, ale carui reuniuni secrete au generat tot felul de teorii conspirationiste de decenii, se reuneste la Chantilly, un oras din statul Virginia, situat la aproximativ 50 de kilometri de capitala Washington.La reuniune iau parte fostul diplomat Henry Kissinger si secretarul general al NATO Jens Stoltenberg.Anul acesta, reuniunea le va permite mai multor consilieri ai lui Donald Trump - ca secretarul sau al Comertului Wilbur Ross sau consilierului sau pe probleme de securitate nationala generalul H.R. McMaster - sa dezbata cu criticii miliardarului care a ajuns presedinte, intre care se afla Eric Schmidt, presedintele Alphabet, casa-mama a Google."Nicio iesire nu este dorit, niciun rezumat si nu este redactat nici vreun raport", a avertizat grupul care se reuneste anual de cand a fost infiintat in 1954."In plus, nu este propusa vreo rezolutie, nu are loc vreun vot si nu se publiica vreun comunicat politic".Rusia, China, proliferarea nucleara, mondializarea si "razboiul impotriva informatiei" se afla printre subiectele care urmeaza sa fie abordate, in prezenta regelui Olandei Willem-Alexander sau a fostului director CIA John Brennan.