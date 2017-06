Vladimir Putin: Rusofobia este contraproductiva si nu va dura etern

Premierul indian Narendra Modi este invitatul de onoare al presedintelui rus, care urma sa-l primeasca joi dupa-amiaza in marja Forumului Economic International de la Sankt Petersburg (nord-vest).Acest eveniment are loc intr-un context de relansare, dupa doi ani de recesiune cauzata de caderea preturilor petrolului si sanctiunilor care i-au fost impuse din cauza crizei ucrainene. Insa fara ca instalarea la Casa Alba a lui Donald Trump sau ca alegerile prezidentiale din Franta sa permita incalzirea sperata."Rusofobia" occidentalilor, a declarat Putin la o intalnire cu reprezentanti ai presei, este "evidenta" si "depaseste limitele". Insa "ea nu va dura etern, fie si numai pentru ca trebuie sa aiba loc o constientizare a faptului ca ea este contraproductiva si aduce prejudicii intregii lumi", a adaugat el.Potrivit presedintelui rus, aceasta politica este legata de emergenta unei lumi multipolare, multumita eforturilor Rusiei, ceea ce nu le place unora, care impun Moscovei "restrictii economice al caror efect este absolut nul".Prezenta lui Modi simbolizeaza legaturile pe care Kremlinul vrea sa le consolideze cu tari emergente, pe fondul tensiunilor cu occidentalii.Insa relatiile dintre cele doua puteri nu s-au destins in ultimii ani. New Delhi, un aliat militar al URSS in timpul Razboiului Rece, s-a reorientat catre Statele Unite si Franta pentru a-si diversifica achizitiile de armament. Si a apreciat prea putin faptul ca a vazut Moscova apropiindu-se de rivaliii sai Pakistanul si China.Dupa ce se intalnesc si semneaza contracte, mai ales energetice, Putin si Modi urmeaza sa ia cuvantul vineri, in fata publicului de la forum.Sunt anuntati, de asemenea, cancelarul austriac Christian Kern si secretarul general al ONU Antonio Guterres.Autoritatile ruse scot in evidenta afluenta prevazuta ca pe un semn al interesului investitotilor internationali fata de Rusia.Peste 8.000 de participanti sunt asteptati in fosta capitala imperiala, inclusiv directori ai unor multinationale franceze (ca Total si Engie) si americani (Chevron si Beoieng), carora Washingtonul le-a recomandat sa nu participe la Forum dupa anexarea Crimeei.Presedintele rus urmeaza, de asemenea, sa participe la o masa rotunda care reuneste reprezentanti ai mediilor de afaceri ruse si americane - o premiera in ultimii trei ani."Mesajul pe care vrea sa-l transmita administratia prezidentiala este ca Rusia ramane deschisa la afaceri cu companii publice care lucreaza cu India, Arabia Saudita si fonduri suverane", apreciaza Charles Robertson, economistul-sef al Bancii Renaissance Capital.Autoritatile ruse dau asigurari ca economia tarii s-a adaptat deja la preturile mici ale hidrocarburilor si sanctiunilor care afecteaza finantarea unor sectoare intregi pe piete internationale.Ele recunosc totodata ca, in lipsa unor reforme, perspectivele cresterii raman modeste pe termen mediu, departe, in orice caz, de expansiunea spectaculoasa care a marcat primele doua mandate ale lui Putin (2000-2009), pe fondul cresterii cursului petrolului."Transformari structurale sunt necesare, insa punerea lor in aplicare nu este usoara", a recunoscut joi ministrul Finantelor Anton Siluanov, in deschiderea Forumului.Foarte probabil un candidat in alegerile prezidentiale prevazute in martie, presedintele rus a cerut Guvernului si mai multor centre de reflectie piste in vederea accelerarii acestei tendinte.Aceste propunerii constituie esentialul dezbaterilor in prima zi a Forumului.Subiectele cruciale abordate privesc competitivitatea economiei ruse, in contextul unei aprecieri a rublei care-i ingrijotreaza pe exportatori, si ideea controversata a unei scaderi a cotizatiilor sociale finantate printr-o crestere a TVA.Sistemul pensionarii constituie alt subiect sensibil, iar o crestere a varstei pensionarii (in prezent de 55 de ani in cazul femeilor si 60 de ani al barbatilor) pare tot mai probabila in fata problemei declinului populatiei active.