Cel putin 44 de migranti, printre care si bebelusi, au fost gasiti morti in desert in Niger

"Numarul migrantilor morti in desert pentru moment este de 44", a declarat pentru AFP primarul din Agadez, Rhissa Feltou.Crucea Rosie, a carei echipa este pe teren pentru "a colecta informatii precise", a vorbit de asemenea despre "cel putin 44 de imigranti morti".Potrivit unei surse locale de securitate, "acesti migranti subsaharieni, inclusiv bebelusi si femei, au murit de sete dupa ce vehiculul lor s-a defectat".Zona Agadez este placa turnanta a traficului cu migranti care incearca sa ajunga in Europa. Din Niger, migrantii trec in Libia, iar de pe coasta mediteraneana a acesteia pornesc catre Europa cu ajutorul ambarcatiunilor puse la dispozitie de traficanti. In ultimii ani, peste o jumatate de milion de migranti originari din tarile Africii subsahariene au reusit sa ajunga in acest mod in Europa, majoritatea debarcand in Italia.Italia si Germania au adresat recent Comisiei Europene o scrisoare in care solicita deschiderea unei misiuni a Uniunii Europene la frontiera dintre Libia si Niger pentru combaterea imigratiei ilegale. In scrisoare se mentioneaza ca anul acesta din ianuarie si pana in aprilie in Italia au debarcat 42.500 de migranti veniti pe ruta mediteraneana, 97% dintre ei fiind imbarcati pe coastele Libiei.