Un cimitir brazilian a ratacit osemintele legendarului fotbalist Garrincha

Cimitirul din Mage, localitate aflata la circa 64 de kilometri de Rio de Janeiro, in care a fost inmormantat fostul fotbalist Garrincha, a "pierdut" osemintele dublului castigator al Cupei Mondiale, au declarat familia si reprezentanti ai autoritatilor locale, informeaza Reuters, citata de News.ro.





Garrincha, supranumit "Bucuria poporului", pentru evolutiile sale spectaculoase ca aripa dreapta, a castigat Cupa Mondiala in 1958 si 1962. Contributia lui a fost deteminanta la editia din Chile, cand a facut neobservata absenta lui Pele, accidentat. Garrincha a decedat in 1983, din cauza consumului excesiv de alcool, fiind inmormantat in cimitirul din Mage.





Dar ramasitele pamantesti ale fostului fotbalist au fost exhumate si nu se mai stie ce s-a intamplat cu acestea. "Din cercetarile noaste, nu stim sigur daca mai este inmormantat. Avem informatii ca a fost exhumat si dus intr-o firida, dar nu exista acte despre exhumare", a declarat un reprezentant al autoritatilor locale.





Cimitirele braziliene sunt de obicei impartite in doua sectiuni, o parte cu morminte si alta cu ziduri cu firide, in care sunt puse cenusa sau osemnitele celor decedati. In cimitirul Raiz da Serra exista doua locuri de veci cu numele lui Garrincha. Intr-unul a fost inmormantat fostul sportiv dupa decesul sau, din 1983. Al doilea, marcat de un obelisc, a fost realizat in 1985.





Una dintre surorile lui Garrincha a declarat ca un gropar i-a spus ca este posibil ca osemintele sa fie intr-unul dintre cele doua morminte. "Nu stim exact unde sunt. Primarul a promis ca va construi un mausoleu, dar trebuie sa le gasim intai. Este foarte suparator sa nu stim unde sunt", a declarat Rosangela Santos.





Primarul din Mage a declarat ca este dispus sa exhumeze osemnitele din ambele morminte si sa efectueze apoi un test ADN, daca familia lui Garrincha va fi de acord.