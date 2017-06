Filipine: Armata nu reuseste sa scoata rebelii din Marawi / Zece soldati, ucisi din greseala de un avion al fortelor aeriene / Duterte: Este pur si simplu vorba de ISIS, incearca sa-si faca o baza de operatiuni

Duterte a afirmat ca militantii islamisti alungati din Irak si Siria cauta o noua baza de operatiuni, iar asaltul din orasul Marawi a fost planuit cu mult timp in urma.El a adaugat ca islamistii din sudul Filipinelor se finanteaza cu ajutorul traficului de droguri, iar fratii Maute, dupa care si-a luat numele gruparea militanta, sunt implicati in acest trafic.Pe de alta parte, ministerul apararii a anuntat ca o lovitura aeriana destinata islamistilor a ucis 10 soldati ai armatei, o sincopa majora a luptei contra rebelilor.Alti sapte soldati au fost raniti miercuri, atunci cand doua avioane SF-260 de sprijin aerian au aruncat bombe asupra unei tinte din centrul orasului Marawi. Un avion si-a lovit tinta, altul a ratat.Armata a folosit o combinatie de trupe la sol si rachete trase din elicoptere din weekend si pana acum pentru a scoate luptatorii gruparii Maute din cladirile in care s-au baricadat. Miercuri a fost prima zi cand au fost folosite avioanele SF-260.Capacitatea lor de a se lupta cu fortele militare superioare ca numar si armament atat timp mareste temerile ca va castiga recunoasterea conducerii Statului Islamic din Orientul Mijlociu si va deveni filiala din Asia de Sud-Est a gruparii.Moartea soldatilor a ridicat bilantul mortilor la 38 de soldati. Cel putin 19 civili si 120 de luptatori rebeli au murit in batalia pentru Marawi in ultimele noua zile.Violentele l-au determinat pe Duterte sa declare martea trecuta legea martiala in treimea sudica a Filipinelor pentru a zdrobi ceea ce el a numit exploziva amenintare a militantilor cu legaturi cu Statul Islamic.Violentele au inceput cand zeci de barbati inarmati au declansat un macel in Marawi dupa ce fortele de securitate au incercat sa-l aresteze pe Isnilon Hapilon, un militant filipinez veteran, considerat liderul local al SI.Luptatorii au arborat steagul negru al Statului Islamic, au luat un preot si alti 14 oameni ostatici dintr-o biserica si au inceput sa dea foc la cladiri.Cei mai multi dintre locuitorii orasului au fugit din cauza ca armata a bombardat masiv zonele rezidentiale in care credea ca se ascund islamistii. Armata a anuntat sambata ca va intensifica bombardamentele.“Oricat de mult am dori sa evitam pierderile colaterale, acesti rebeli forteaza mana guvernului pentru ca se ascund si si se baricadeaza in case private, cladiri guvernamentale si alte imobile”, a spus generalul de brigada Restituto Padilla.SUA il considera pe Isnilon Hapilon drept unui dintre cei mai periculosi teroristi din lume si a pus pe capul sau un premiu de 5 milioane de dolari. Hapilon este si unul dintre liderii Abu Sayyaf, grupare islamista specializata in rapiri si rascumparari.Potrivit expertilor in securitate, Isnilon Hapilon incearca sa unifice gruparile filipineze care au jurat credinta SI.