Presedintele Donald Trump anunta joi daca SUA se retrag din acordul de la Paris privind schimbarile climatice

"Voi anunta decizia mea cu privire la acordul de la Paris, joi, la ora 15:00 (n.r. ora Washingtonului). La Casa Alba. Fie ca America sa-si recapete grandoarea!", a scris Trump pe Twiteer miercuri seara. El nu a lasat sa se inteleaga care ar fi decizia sa, potrivit presei americane, este foarte probabila retragerea SUA din acest acord.Donald Trump, care a declarat anterior ca incalzirea globala este o farsa, a refuzat sa sprijine acordul pentru combaterea schimbarii climatice la summitul G7 ce a avut loc in weekend in Sicilia, spunand ca are nevoie de mai mult timp pentru a luat o decizie.Daca Statele Unite se vor retrage din acordul de la Paris pentru combaterea incalzirii climatice ar fi un mare pas in spate, a spus premierul Finlandei, Juha Sipila, miercuri.