VIDEO “Liar Liar”, o melodie anti-Theresa May, a devenit hit in Marea Britanie

Un cantec care transmite ca Theresa May este o mincinoasa a devenit hit in Marea Britanie, arata numarul mare de vizualizari de pe youtube, dar si vanzarile in crestere, potrivit AFP.





"E o mincinoasa, mincinoasa, nu poti avea incredere in ea, nu, nu, nu, nu," canta formatia Captain Ska, din Londra.





Cu peste un milion de vizionari pe YouTube si peste 30.000 de descarcari in cinci zile, "Liar Liar" continua sa urce in vanzari pentru a se plasa pe locul trei si tinteste nr.1 vineri", arata topurile britanice miercuri.





Clipul incepe cu o declaratie a Theresey May in care sustine ca Partidul Conservator are misiunea de a face din Britania o tara care nu functioneaza doar pentru cei privilegiati, ci pentru toti cetatenii. Asta, in antiteza cu o serie de informatii cum ca 3,7 milioane de copii traiesc in saracie in Marea Britanie.





"Succesul piesei noastre arata ca oamenii s-au saturat de acest guvern bogat care ii favorizeaza pe bogati", a declarat grupul pe pagina sa de Facebook.