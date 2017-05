Un barbat puternic inarmat a fost arestat in hotelul Trump din Washington

Alertate de omologii lor din statul vecin Pennsylvania, politistii din capitala l-au arestat in jurul orei 1 dimineata pe Brian Moles, 43 de ani, originar din acest stat, in Trump International Hotel.Presedintele Donald Trump se deplaseaza uneori la acest hotel iar Casa Alba se gaseste la doar cateva sute de metri in apropiere.Politistii au gasit in masina sa, care se afla in garajul hotelului, o pusca de asalt AR-15, un pistol de calibrul 40 si munitie, a precizat seful politiei din Washington, Peter Newsham.