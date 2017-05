VIDEO SUA au reusit, pentru prima oara, sa intercepteze o racheta balistica intercontinentala

Acest sistem de interceptare "este vital pentru apararea tarii noastre si acest test demonstreaza ca detinem un mijloc de descurajare eficient si credibil impotriva unei amenintari foarte reale", a afirmat viceamiralul Jim Syring, directorul agentiei americane insarcinata cu lupta anti-racheta, Missile defense agency (MDA), intr-un comunicat.O racheta trasa de la baza Vandenberg a US Air Force din California "a interceptat cu succes o racheta balistica intercontinentala tinta", fara incarcatura nucleara, avand in vedere ca a fost vorba de un test, lansata de al Reagan Test Site din insulele Marshall, in Pacific, potrivit MDA.Este pentru prima oara cand armata americana reuseste acest test cu o racheta intercontinentala.Un precedent test, din 2014, efectuat asupra unei rachete cu raza de actiune inferioara, a reusit, dar precedentele trei esuasera.Coreea de Nord avertizase miercuri ca este pregatita sa lanseze rachete intercontinentale balistice (ICBM) "oriunde, oricand, la ordinul comandantului suprem (Kim Jong-Un)"La sosirea la putere, Donald Trump a promis ca va investi in apararea antiracheta pentru a contracara amenintarea nord-coreeana si iraniana.Acesti interceptori ofera insa o aparare limitata impotriva rachetelor cu raza lunga de actiune lansate de Coreea de Nord sau de Iran. Ele sunt prea putine, ca numar, pentru a contracara, in cazul unui razboi nuclear, rachetele care ar fi lansate de mari puteri precum Rusia sau China.