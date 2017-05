VIDEO ​​Polemica in SUA si ancheta a Secret Service, dupa ce Kathy Griffin, o comedianta americana, a facut o poza cu Donald Trump decapitat

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) May 30, 2017

"Lui Kathy Griffin ar trebui sa ii fie rusine de ea. Copiii mei, in special fiul mei de 11 ani Barron, s-au simtit foarte prost. Bolnav!", a scris, pe Twitter, Donald Trump, care nu vorbeste decat foarte rar de cel mai mic fiu al sau.Constienta ca a sarit calul, actrita de 56 de ani, o ferventa opozanta a presedintelui american, si-a cerut scuze intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter: "Sunt o comedianta, sar calul si am facut-o. Am mers prea departe, imaginea este prea deranjanta. Inteleg ca am ofensat oameni, nu a fost nostim, imi cer scuze", a spus ea."Va rog sa ma iertati, am mers prea departe. Am facut o greseala si imi cer scuze", a adaugat ea.Fotografia a fost postata online de fotograful Tyler Shields. Kathy Griffin i-a cerut sa o retraga."Dezgustator dar nu surprinzator", a reactionat si Donald Trump Jr, unul dintre fiii presedintelui american.Si Chelsea Clinton, fiica fostului presedinte Bill Clinton, a criticat gestul. "E abominabil si e gresit. Niciodata nu e comic sa faci glume despre omorarea unui presedinte".Potrivit televiziunii ABC, Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, va ancheta acest caz.Kathy Griffin, avocata a cauzei homosexuale, a castigat doua premii Emmy pentru o televiziune de telerealitate despre cariera sa la Hollywood, difuzata intre 2005 si 2010.