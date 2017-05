Surse: Donald Trump este decis sa retraga SUA din Pactul de lupta impotriva schimbarilor climatice. Presedintele american va anunta oficial decizia in cateva zile

Presedintele american Donald Trump a decis sa retraga Statele Unite din Pactul global de lupta impotriva schimbarilor climatice, arata o sursa pentru Reuters. Totodata, Trump a anuntat miercuri pe Twitter ca isi va face publica hotararea in zilele urmatoare.

Desi sursele sustin ca Trump este hotarat sa retraga Statele Unite din Acordul de la Paris pentru combaterea incalzirii climatice, presedintele american a postat miercuri pe Twitter ca isi va anunta hotararea in cateva zile.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!