Debut sangeros de Ramadan in Kabul: Cel putin  80 de morti si sute de raniti, intr-un atentat nerevendicat inca

Attentat à #Kaboul : au moins 49 morts et 300 blessés pic.twitter.com/dTrvHMlCTj — CNEWS (@CNEWS) 31 mai 2017

#Afghanistan Au moins 40 morts dans une forte explosion à Kaboul https://t.co/QdvuzzHvsd — Le Monde (@lemondefr) 31 mai 2017

"Din nefericire, bilantul a ajuns la 80 de morti si peste 300 de raniti, printre care multe femei si copii", a declarat purtatorul de cuvant al ministerului Sanatatii, Waheed Majroh, care a precizat ca bilantul s-ar putea agrava si mai mult, avand in vedere ca noi cadavre sunt scoase de sub daramaturi.Explozia, care a provocat o unda de soc si enorme pagube materiale, a fost provocata de un "kamikaze care a detonat un vehicul plin cu explozibil in piata Zanbaq in districtul 10 din Kabul", in jurul orei locale 08,30 (04,30 GMT), potrivit ministerului de Interne.Atacul nu a fost inca revendicat. Un purtator de cuvant al talibanilor a sustinut pe Twitter ca gruparea nu este implicata in atentatul de la Kabul, pe care il "condamna ferm".Explozia a avut loc in apropiere de un punct de verificare care duce spre palatul prezidential si mai multe ambasade si a fost atat de puternica incat a zguduit o mare parte a orasului, semanand panica in randul populatiei.In atentat a fost ucis si un sofer afgan al BBC.Ambasadele Frantei si Germaniei au suferit "pagube materiale", a precizat ministrul francez al Afacerilor europene, Marielle de Sarnez.In atac, care a avut loc foarte aproape de ambasada Germaniei, au fost raniti si angajati ai reprezentantei diplomatice, potrivit ministrului german de Externe Sigmar Gabriel.Acest atac vine la cateva zile dupa inceputul lunii Ramadanului si dupa anuntul, la sfarsitul lui aprilie, al ofensivei de primavara a talibanilor. Si gruparea Stat Islamic a comis mai multe atacuri sangeroase in capitala.