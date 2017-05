Michael Flynn urmeaza sa predea Senatului american un prim set de documente in cadrul anchetei care il vizeaza pana pe 6 iunie

Sursa citata a precizat ca toate documentele solicitate vor fi furnizate. Avocatii lui Michael Flynn au anuntat marti Comisia ca fostul consilier va da curs celor doua citatii si va furniza documentele solicitate.Sursa a mai adaugat insa ca vor fi predate mai putine documente decat s-a cerut in citatia adresata personal lui Flynn, in urma unor negocieri cu membrii Comisiei.Anterior, presedintele Comisiei de Informatii din Senat, Richard Burr, si vicepresedintele acesteia, Mark Warner, invocasera posibilitatea acuzarii fostului consilier al lui Donald Trump de sfidarea Congresului, in cazul in care acesta ar fi refuzat sa furnizeze documentele solicitate.Michael Flynn a fost obligat sa demisioneze in luna februarie, la mai putin de o luna de la angajare, din cauza ca a incercat sa ascunda continutul conversatiilor sale cu Sergei Kislyak, ambasadorul rus in Statele Unite ale Americii, si pentru ca l-a indus in eroare pe vicepresedintele Mike Pence in legatura cu aceste convorbiri.Michael Flynn ar fi avut mai multe contacte prin telefon sau e-mail cu diplomati rusi in lunile dinaintea alegerilor.