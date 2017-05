Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat marti ca este "absolut esential" ca Acordul de la Paris privind lupta impotriva schimbarilor climatice sa fie pus in aplicare, intr-un moment in care Statele Unite urmeaza sa isi clarifice pozitia, transmite AFP, citata de Agerpres In primul sau discurs consacrat schimbarilor climatice, Antonio Guterres si-a exprimat parerea ca obiectivele stabilite prin acordul incheiat in 2015 trebuie sa fie indeplinite "cu o ambitie mai mare.