Sondaj YouGov: Theresa May poate pierde majoritatea in Parlament

Theresa May

Un sondaj de opinie realizat de YouGov arata ca Partidul Conservator, condus de Theresa May, risca sa piarda majoritatea absoluta in Parlament la alegerile legislative din 8 iunie, potrivit The Times, citat de Reuters.In contrast cu ceea ce au zis numeroase sondaje de opinie, modelarea pe fiecare circumscriptie electorala folosita de firma YouGov arata ca partidul Theresei Mai ar putea pierde 20 dintre cele 330 de mandate pe care le detine, iar Partidul Laburist poate castiga aproape 30 de mandate fata de cate detine acum.Conform sondajului, conservatorii ar avea cu 16 mandate mai putin decat necesarul de 326 pentru a forma majoritatea parlamentara, fara sprijinul altor partide.