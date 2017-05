Ministrul de externe olandez Bert Koenders a cerut marti tarilor europene "sa-si ia destinul in propriile maini", in consonanta cu apelul lansat recent de cancelarul german Angela Merkel, si a avertizat cu privire la "nesiguranta cu care se confrunta lumea" odata cu sosirea la Casa Alba a lui Donald Trump, informeaza Agerpres , citand EFE."Sunt complet de acord cu ceea ce a spus Merkel: trebuie sa ne luam destinul in propriile maini", a spus Koenders, in declaratii facute presei.Seful diplomatiei olandeze a subliniat ca "lumea nu mai este sigura" si si-a avertizat partenerii europeni ca nu trebuie "sa se mai bizuie pe nimeni pentru a rezolva lucrurile".