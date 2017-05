Ambasadoarea americana la Natiunile Unite, Nikki Haley, care, in trecut, a acuzat ONU de partialitate in detrimentul statului evreu, va efectua saptamana viitoare o vizita in Israel, a facut cunoscut marti misiunea diplomatica a SUA la New York, scrie Agerpres , citand AFP.

Inainte de aceasta vizita, Nikki Haley se va exprima, la 6 iunie, la Geneva, in fata Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.





Ea va deveni astfel prima ambasadoare americana care va lua cuvantul in fata acestui consiliu. Nikki Haley urmeaza sa tina un discurs privind rolul Washingtonului in cadrul acestei entitati.