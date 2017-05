SUA a inceput furnizarea de arme luptatorilor kurzi din Siria

Statele Unite ale Americii a inceput distribuirea de arme kurzilor din Siria care se lupta pentru a recuceri orasul Ragga de sub controlul Statului Islamic, a afirmat pentru Reuters un oficial american.Planul este pus in aplicare in ciuda impotrivirii ferme a regimului de la Ankara, formulata de presedintele turc Erdogan cu ocazia intalnirii dintre acesta si Donald Trump avuta la jumatatea lunii mai.Oficialul american a declarat ca distribuirea armelor a inceput in ultimele 24 de ore, in urma planului propus de presedintele american.Presedintele Donald Trump a aprobat un plan de a furniza armament kurzilor din Siria, pentru ca acestia sa participe in lupta de recapturare a orasului Rakka de sub controlul ISIS, a afirmat Pentagonul marti, potrivit New York Times.Comandantii militari americani au dezbatut indelung cu privire la inarmarea Unitatilor de Aparare a Poporului (YPG), principala unitate militara a guvernului regiunii autonome din nordul Siriei, Rojava si este formata din cei mai experimentati luptatori ai fortelor armate siriene impotriva Statului Islamic.Turcia s-a impotrivit ferm acestui program, insistand ca luptatorii kurzi au conexiuni cu Partidul Muncitorilor Kurzi, organizatie pe care administratiile Turciei si Statelor Unite o considera terorista.