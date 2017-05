SUA face primul test de aparare impotriva rachetelor balistice intercontinentale

Armata Statelor Unite ale Americii anunta ca testul a fost un succes, noteaza Reuters.Armata americana a inceput primul test defensiv printr-un atac simulat al unui proiectil balistic intercontinental, declansand un interceptor de la Baza Aeriana Vandenberg, California, potrivit Reuters.Armata SUA va dezvalui in curand daca interceptorul Ground Midcourse Defense a lovit tinta. Testul vine in contextul ingrijorarii fata de programul de dezvoltare a rachetelor balistice desfasurat de Coreea de Nord.Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a supravegheat testarea unei rachete balistice controlata de un sistem de ghidare precis si a ordonat dezvoltarea mai multor arme puternice, a declarat marti agentia de presa KCNA, potrivit Reuters.Liderul nord-coreean si-a exprimat convingerea ca tara "va face un pas important in spiritul de a trimite "pachete-cadou" mai mari yankeilor", ca represalii pentru provocarea militara a SUA, potrivit KCNA, citata de Reuters.