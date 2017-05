CEDO condamna Rusia pentru incalcarea drepturilor la alegeri libere

CEDO a fost sesizata de 11 cetateni din Sankt Petersburg care acuzau "grave nereguli" la numararea voturilor alegerile parlamentare si municipale din orasul lor, plangandu-se de "absenta unei examinari efective a acestor alegatii", potrivit deciziei curtii.CEDO a apreciat ca a existat o "incalcare a articolului 3 al Protocolului nr 1 (dreptul la alegeri libere) din Conventia Europeana pentru Drepturile Omului legat de noua petenti".Alegerile au fost castigate cu aproape 50% de partidul Rusia Unita (ER) al lui Vladimir Putin, care era atunci prim ministru in conditiile in care nu putea detine mai mult de doua mandate prezidentiale consecutive.Opozitia a denuntat fraude ample si zeci de mii de oameni au manifestat la Moscova si in alte mari orase ale tarii.La Sankt Petersburg, votul a fost marcat de renumararea a peste 50.000 de voturi in 48 de circumscriptii.Petentii acuza ca cifrele finale au favorizat partidul puterii si ca o cincime din voturile exprimate au fost alocate pentru Rusia Unita dupa renumarare.CEDO a cerut Msocovei sa plateasca cate 7.500 de euro pentru patru petenti, drept despagubiri morale.Decizia nu este definitiva.