Inca un apropiat al lui Trump in vizorul comisiei de ancheta privind presupusa implicare a Rusiei in campania prezidentiala: Michael Cohen, avocatul presedintelui SUA

Cohen a confirmat ca membrii comisiei comune a Senatului si Camerei Reprezentantilor i-au cerut sa depuna o marturie, dar a refuzat invitatia.In 20 februarie, New York Times scria ca avocatul personal al presedintelui american Donald Trump i-a remis acestuia un proiect de plan de pace pentru Ucraina elaborat de persoane care nu sunt diplomati. Potrivit sursei citate, acest plan a fost remis presedintelui de avocatul sau Michael Cohen, un om de incredere al lui Trump pentru care lucreaza din 2007 si care este casatorit cu o ucraineanca.New York Times arata ca un deputat ucrainean de opozitie, Andrii Artemenko, este implicat in elaborarea acestui document si vede in prezenta lui Trump la Casa Alba "o oportunitate pentru a pleda pentru un plan de pace pentru Ucraina".Ambasadorul Ucrainei la Washington, Valeriy Chaly, s-a pronuntat impotriva unei astfel de initiative. "Este o incalcare flagranta a Constitutiei" ucrainene, a raspuns acesta, in scris. "Astfel de idei nu pot fi lansate sau avansate decat de persoane care reprezinta deschis sau in secret interese rusesti", a subliniat el