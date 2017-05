Martin Schulz il numeste pe Donald Trump un "distrugator al tuturor valorilor occidentale"

Intr-o declaratie acordata reporterilor la Berlin, Schulz a spus ca Trump este "distrugatorul tuturor valorilor occidentale", adaugand ca presedintele american submineaza cooperarea pasnica dintre natiuni, bazata pe respect reciproc si toleranta."Cineva trebuie sa stea in calea unui asemenea om cu ideologia sa de reinarmare", a mai spus Schulz.Anterior in cursul zilei de marti, Trump a criticat Germania pentru surplusul comercial si pentru nivelul cheltuielilor militare, la cateva zile dupa ce cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat indoielile privind seriozitatea Statelor Unite ca aliat.Intr-un post pe contul sau de Twitter, Trump a afirmat: "Avem un MASIV deficit comercial cu Germania si, in plus, ei platesc MULT MAI PUTIN decat ar trebui pentru NATO si armata. E foarte rau pentru SUA. Acest lucru se va schimba".