Trump ii raspunde lui Merkel: Germania cheltuieste mult prea putin cu armata si cu NATO si are un surplus comercial masiv. Situatia se va schimba

“Avem un MASIV deficit comercial si, in plus, ei platesc MULT MAI PUTIN decat ar trebui pentru NATO si armata. (Acest lucru este) foarte rau pentru SUA. Situatia se va schimba”, a scris Trump pe Twitter.Merkel a catalogat drept "aproape incheiata" vremea in care increderea prevala, intr-o aparenta aluzie la relatiile dintre Europa si SUA, puse la grea incercare in timpul turneului efectuat de Trump in Europa."Perioada in care ne puteam baza in totalitate unii de altii e aproape incheiata. Este sentimentul pe care l-am trait in aceste ultime zile", a declarat Merkel in timpul unui miting electoral desfasurat la Munchen."Noi, europenii, trebuie sa ne luam soarta in maini", a adaugat ea.Merkel a continuat acest tip de declaratii marti, afirmand ca este "extrem de important" ca Europa sa devina un "actor care se angajeaza international".