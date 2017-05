Angela Merkel continua ofensiva: Europa trebuie sa devina un actor diplomatic angajat

Merkel a afirmat ca este "extrem de important" ca Europa sa devina un "actor care se angajeaza international", in special din cauza evolutiei Statelor Unite sub administratia Donald Trump, calificand insa drept "primordiala" relatia transatlantica."Relatia transatlantica este de o importanta primordiala" dar in contextul actual "exista si mai multe motive pentru care trebuie, in Europa, sa ne luam destinul in maini", a a subliniat ea, intr-o conferinta de presa.Vom reveni cu amanunte