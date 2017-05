VIDEO Momentul in care o mica barca pe care se aflau inghesuiti 34 de migranti ia foc, filmat de un avion portughez

Dramatic footage of Portuguese @fap_emfa airplane saving 34 migrants after their boat caught on fire off Spanish coast. #Frontex Op. #Indalo pic.twitter.com/z9fOZBm0YM — Frontex (@Frontex) May 29, 2017

Clipul video publicat de agentia europeana Frontex pe pagina de Twitter arata cum cei 34 de migranti erau la bordul unei barci, duminica, atunci cand flacari au izbucnit brusc in apropierea motorului si s-au raspandit rapid in micuta barca.Migrantii, mare parte parand sa aiba veste de salvare sar in apa, arata imaginile filmate de un avion al fortelor aeriene portugheze ce ajuta Frontex cu supravegherea maritima.Aeronava le-a aruncat o mica barca de salvare si a notificat garda de coasta spaniola.Un elicopter si cateva nave au fost trimise in acea zona aflata la dus-vest de Insula Alboran, intre Maroc si Spania. Un vas de pescuit din zona a ajutat si el eforturile de salvare.Migrantii, a caror nationalitate nu a fost dezvaluita, au fost dusi in siguranta in portul Motril.