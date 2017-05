Dublu campion olimpic la tenis de masa, dat in judecata pentru o datorie fata de un cazino

Kong a fost suspendat de federatia chineza ca urmare a acestui caz, relateaza Reuters, citata de News.ro.Kong Linghui este acuzat ca in urma cu doi ani a semnat o acord de credit conform careia a imprumutat un milion de dolari singaporezi (aproximativ 645.000 de euro) de la cazinoul hotelului.De atunci, fostul sportiv a returnat 545.625 de dolari, insa nu si restul de 454.375 de dolari singaporezi.Kong a afirmat, pe reteaua Weibo, ca a imprumutat bani pentru familia si prietenii sai in timp ce se aflau in vacanta in Singapore, dar nu a fost el cel care a jucat la cazinou.Administratia Generala Chineza pentru Sport a subliniat, intr-un comunicat, ca nu exista toleranta in ceea ce priveste comportamentul care incalca etica in sport si legile, iar lui Kong i s-a cerut sa revina in China de la Campionatele Mondiale de tenis de masa, care se desfasoara in Germania.