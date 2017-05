Fox News: Ambasadorul rus a fost cel care a propus un canal de discutie secret in intalnirea cu ginerele lui Trump / S-a discutat doar despre Siria

In timpul intrevederii rusii au fost cei care au avansat ideea folosirii unei linii sigure de comunicatii intre Administratia Trump si Moscova, nu Kushner, a declarat sursa citata.Aceasta informatie contrazice un articol Washington Post de sambata , in care se spunea ca Jared Kushner a propus infiintarea unui canal de comunicare secret intre echipa de tranzitie si Kremlin.Ideea unui canal secret permanent nu a fost avansata niciun moment, ci doar pentru o singura discutie, dedicata Siriei, a spus sursa Fox News.Aceasta a adaugat ca intrunirea s-a concentrat pe discutarea opiniei Moscovei in privinta acestui subiect, aceea ca abordarea Administratie Obama in privinta Siriei a fost profund eronata.Trump, care s-a intors in weekend in Statele Unite dupa primul sau turneu in strainatate, a denuntat duminica din nou "minciunile" presei, intr-o serie de mesaje publicate duminica pe Twitter."Parerea mea este ca multe scurgeri de informatii sunt minciuni fabricate de presa "fake news"", a scris Trump.De fiecare data cand presa mentioneaza surse citate sub acoperirea anonimatului, "este posibil ca aceste surse sa nu existe, ci sa fie inventate de jurnalistii 'fake news'", a adaugat el.