Fostul dictator panamez Manuel Noriega a murit la varsta de 83 de ani

Muerte de Manuel A. Noriega cierra un capítulo de nuestra historia; sus hijas y sus familiares merecen un sepelio en paz. — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) May 30, 2017

Noriega, care a condus Panama din 1983 pana in 1989, a fost spion CIA.Statele Unite au invadat insa tara si l-au dat jos de la putere, punand capat unui regim infractional ce includea colaborari cu traficanti de droguri precum Pablo Escobar.Noriega a fost condamnat de un tribunal din Statele Unite in 1992, dar ispasea in Panama o pedeapsa cu inchisoarea pentru crima cand a murit.