U prieten apropiat al lui Trump, investigat in Italia pentru o evaziune de 170 mil. euro dupa vanzarea unui complex turistic

Evaziunea fiscala ar fi fost facuta in cazul vanzarii unui complex de lux de pe Coasta de Smarald din Sardinia, o zona de plaja frecventata de oligarhi rusi si arabi.Thomas Barrack a jucat un rol decisiv in campania electorala a lui Trump, iar unii il considera un consilier-cheie din afara Casei Albe.Acuzatia principala din Peninsula este ca acesta, impreuna cu asociatii sai din fondul Colony Capital, a orchestrat o complicata schema, ce a implicat companii din Luxembourg, pentru a ascunde zeci de milioane de euro de fiscul italian dupa ce Colony a vandut complexul Costa Smeralda catre Qatar pentru 600 mil. euro.Barrack si ceilalti directori ai fondului nu au fost pusi sub acuzare.Potrivit unui document al procurorilor vazut de Guardian, in ancheta s-a recurs la interceptari telefonice, o practica des folosita in Italia.