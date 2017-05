Senator american: Presedintele Vladimir Putin este o amenitarea mai mare decat ISIS

McCain, o voce importanta in politica externa din Congresul SUA, a facut declaratiile intr-un interviu in Australia, unde a tinutun discurs despre securitate in drum spre un summit de aparare din Singapore."Cred ca el (Putin) este prima si cea mai importanta amenintare, mai mult decat ISIS ", a declarat McCain in interviu pentru televiziunea australiana.El a spus ca in timp ce nu exista nicio dovada ca rusii au reusit sa schimbe rezultatului alegerilor din SUA, ei inca incearca sa influenteze alegerile, inclusiv votul francez recent.McCain, care a fost un critic al lui Donald Trump, a spus ca el crede echipa de securitate nationala din jurul presedintelui dezvolta o strategie care va duce la "victoria" in Afganistan, iar Trump are o mare incredere in acea echipa.